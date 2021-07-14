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    Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı

    Otomobilden kendini dışarı atan bir kişi, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:33
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    Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, otomobiline aldığı 2 arkadaşıyla birlikte gezmek istedi.

    Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken önündeki kamyoneti sollamak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak savruldu.

    KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Otomobilden çıkan bir kişi, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, takla atan otomobildeki 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.

    Araç içinden çıkarılan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kişiden 1'i kazada yaralandı.

    Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı VİDEO

    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralı için kaza yerine ambulans sevk edildi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

    Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #1

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #2

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #3

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #4

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #5

    Arnavutköy de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı #6

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