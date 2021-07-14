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- Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
- DHA
- 14.07.2021 - 09:47
- Güncelleme : 14.07.2021 - 10:33
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, otomobiline aldığı 2 arkadaşıyla birlikte gezmek istedi.
Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken önündeki kamyoneti sollamak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak savruldu.
KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Otomobilden çıkan bir kişi, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, takla atan otomobildeki 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.
Araç içinden çıkarılan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kişiden 1'i kazada yaralandı.
Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı VİDEO
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı için kaza yerine ambulans sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.