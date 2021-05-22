Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin kaymaya başlayarak çayıra düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, korku saçtı.

YOKUŞ AŞAĞI KAYIP ÇAYIRLIĞA UÇTU

Hareket ederek yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başlayan araç, bir süre sorna yokuşun etkisiyle hızlandı. Daha sonra ise yokuşun sonunda bulunan çayırlık alana uçtu. Araç bahçe duvarına çarparak durabilirken o esnada sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

O anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de el freni çekilmeyen araç çayırlığa uçtu VİDEO