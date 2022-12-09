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    Arnavutköy'de enişteleri kurşun yağmuruna tuttu

    Husumetli oldukları enişteleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş hastaneye kaldırılırken olay yerinden akaçn saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.
    • 09.12.2022 - 09:47
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    Arnavutköy'de enişteleri kurşun yağmuruna tuttu

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğlen saatlerinde aile arasındaki husumet dehşet saçtı.

    Yaklaşık 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti.

    İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanlarına hafif ticari araç yanaştı.

    Araçtan ateş açıldı

    Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa’nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı.

    Saldırı sonucu Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı.

    Arnavutköy de enişteleri kurşun yağmuruna tuttu #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Şüpheliler aranıyor

    DHA'nın haberine göre, polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen enişte ve kardeşini yakalamak üzere çalışma başlattı.

    Arnavutköy de enişteleri kurşun yağmuruna tuttu #2

    Arnavutköy de enişteleri kurşun yağmuruna tuttu #3

     


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