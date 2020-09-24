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    Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı

    Ormanlık alana götürdüğü eşini silahla öldüren cani koca, daha sonra evini bastığı arkadaşı Emrah Erdoğan'ı da öldürdü.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 12:56
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    Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan çifte cinayet kan dondurdu.

    Hacımaşlı mevkiinde bulunan ormanlık alana gelen Ersin Y., eşi Elif Y.'yi silahla öldürdü.

    ARKADAŞININ EVİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

    Cani adam daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan arkadaşı Emrah Erdoğan'ın evine geldi.

    Kapıyı Erdoğan'ın eşi açarken bir anda eve giren Ersin Y.,  Erdoğan'a da silahlı saldırıda bulundu. Yaralı Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan evden çıkarak kayıplara karıştı.

    Arnavutköy de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

    Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı VİDEO

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

    Ersin Y.'nin gözaltındaki işlemleri devam ederken, polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

    Arnavutköy de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı #2

    Arnavutköy de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı #3

    Arnavutköy de eşi ile arkadaşını öldüren saldırgan yakalandı #4

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