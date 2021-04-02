Birlikte olduğu kadının eşine yakalanarak odaya kilitlenen adam, yatak odasının camından atlayarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde, iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti.

İçeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı.

ODAYA KİLİTLENDİ, CAMDAN ATLADI

Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi. Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atlayarak yaralandı.

AYAĞINI KIRDI

Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.

O anlar ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy’de evli kadınla basılan adam camdan atladı