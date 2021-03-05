Gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişi, yanlarındaki pitbull köpeği bekçinin üzerine saldı. Çalışanın yaşadığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saat 02.00’da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti.

Bekçi, kişileri sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi. Bunun üzerine şahıslar ile bekçi arasında tartışma çıktı.

PİTBULL DEHŞET SAÇTI

3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan pitbull cinsi köpekle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran köpekten dakikalarca kurtulamadı.

Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı.

Arnavutköy’de fabrika bekçisine pitbulllu saldırı VİDEO

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö. olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu.

Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.



