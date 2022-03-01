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    Arnavutköy'de feci kaza kamerada

    Motosiklet ile hafif ticari aracın şiddetli çarpışması sonucu, motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 13:25
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    Arnavutköy'de feci kaza kamerada

    İstanbul Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi Sungur Sokak'ta meydana gelen olayda, yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ YOLA SAVRULDU

    Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

    YARALI BULUNMUYOR

    Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy'de feci kaza kamerada ViDEO

    Arnavutköy de feci kaza kamerada #1

    Arnavutköy de feci kaza kamerada #2

    Arnavutköy de feci kaza kamerada #3


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