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Arnavutköy'de feci kaza kamerada
Motosiklet ile hafif ticari aracın şiddetli çarpışması sonucu, motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 01.03.2022 - 12:23
- Güncelleme : 01.03.2022 - 13:25
İstanbul Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi Sungur Sokak'ta meydana gelen olayda, yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.
YARALI BULUNMUYOR
Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de feci kaza kamerada ViDEO