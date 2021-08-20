Doğa fotoğrafı çekmek için Sazlıdere Barajı’na gelen Tekin Çetin, definecilerin açtığı 10 metrelik çukura düştü. Çetin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, dün Tekin Çetin isimli bir vatandaş, arkadaşları ile doğa fotoğrafları çekimi için Sazlıdere Barajı’na geldi.

Çetin fotoğraf çekerken, göl kenarına defineciler tarafından kazılmış 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Bağırma sesini duyan arkadaşları, Çetin’i kurtarabilmek seferber oldu.

Çabalar sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine haber verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Çetin, tedbir olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arnavutköy’de, fotoğraf çekerken definecilerin açtığı çukura düştü ViDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel arsada açılan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

“BURAYA BİR ÇOCUK DÜŞSEYDİ KİMSENİN HABERİ OLMAZDI”

Çevrede bulunan taş ocağında çalışan Fergat Aysan, şu açıklamaları yaptı:

“Ben burada bir olay olduğunu fark ettim. Polis ve itfaiye gelince ben de geldim. Burada önceden çok fazla bunun gibi çukurlar vardı. Define arayanlar çok fazla burayı kazıyorlar. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Böyle bir sürü çukur var bu civarda. Bu da onlardan bir tanesi. Galiba arkadaşları ile gelmiş fotoğraf çekilirken düşmüş. Sağlık durumu iyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Fotoğraf makinesi de çukurun içerisinde kalmış. Buralara hafta sonu piknik yapmaya gelenler çok fazla oluyor. Buraya bir çocuk düşseydi ya da tek birisi düşseydi kimsenin haberi olmazdı." şeklinde konuştu.