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    Arnavutköy'de freni boşalan kamyondan atladı, hayatını kaybetti

    Kurtulmak için yola atlayarak kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför, feci şekilde can verdi.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:46
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    Arnavutköy'de freni boşalan kamyondan atladı, hayatını kaybetti

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonu ile seyir halinde olan M.Z. Balkaya (49), aracın freninin patladığını fark etti.

    Canını kurtarmak isteyen Balkaya bir süre sonra kamyondan dışarı atladı.

    KURTULMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

    Şoför o esnada ise kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Balkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

    Arnavutköy de freni boşalan kamyondan atladı, hayatını kaybetti #1

    Arnavutköy de freni boşalan kamyondan atladı, hayatını kaybetti #2

    Arnavutköy de freni boşalan kamyondan atladı, hayatını kaybetti #3

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