Jandarma ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim yapıldı.

Denetimde, hafriyat kamyonları durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Jandarma ekipleri, araçların muayenesini ve kasalarında branda olup olmadığını kontrol ederken, uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını da denetledi.

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE PARA CEZASI

Jandarma ekipleri tarafından denetim noktasında durdurulan Suriye uyruklu Ahmet Muhammet isimli sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca kullandığı aracın, daha önce trafikten men edilmiş olduğu anlaşıldı. Suriye uyruklu sürücüye 2 bin 698 lira, araç sahibine ise toplam 4 bin 37 lira para cezası kesildi.

SRC BELGESİ OLMAYAN 74 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE CEZA

Denetim kapsamında, evrakları kontrol edilen bir sürücünün SRC belgesinin olmadığı görüldü.

18 ile 66 yaş sınırı bulunan SRC belgesini alma hakkı bulunmadığı tespit edilen 74 yaşındaki sürücüye 468 lira, araç sahibine ise 1.181 lira ceza kesildi. Aracının muayenesini yaptırmayan iki sürücüye de toplam 628 lira ceza kesildi.

Arnavutköy’de, hafriyat kamyonlarına denetim VİDEO



"KURALLARA UYMAYANLAR YÜZÜNDEN HEPİMİZ SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Denetimde durdurulan sürücü İbrahim Ünaslan, şu ifadeleri kullandı:

“Tonajı yüksek olan, evrakları eksik olanlar, kurallara uymayanlar var. Uysalar biz de seviniriz. Kurallara uymayanlar yüzünden hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Düzenli, disiplinli olunması herkes için iyi olur. Aracımız denetlendi, bir eksik yok.”



