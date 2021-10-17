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    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı

    Taşoluk Mahallesi’nde bir hafriyat kamyonu, boş bir arsaya kaçak döküm yaparken fark edildi. Mahalle sakinlerinden Sincar Çatal tarafından fark edilen olay, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 14:51
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    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’ne giren bir hafriyat kamyonu, bir binanın yanındaki boş arsaya yaklaştı.

    O sırada evinin balkonundan dışarıyı seyreden Sincar Çatal isimli bir vatandaş, boş arsaya hafriyat döküldüğünü fark edince kamerasını açtı.

    Çatal, seslenip durdurmaya çalışsa da uyarılara aldırmayan kamyon şoförü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya döktü.

    HAFRİYAT YOLA DÖKÜLDÜ

    Dorseyi tam boşaltmadan kaçmaya kalkan kamyon şoförü, hafriyatın kalan kısmının yola dökülmesine neden oldu.

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı ViDEO

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #1

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #2

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #3

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #4

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #5

    Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı #6

    “ARTIK İYİCE ABARTARAK ŞEHRİN GÖBEĞİNE DÖKÜYORLAR”

    Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan görüntülenirken, Arnavutköy'de daha önceden boş tarlalara ve şehrin dışına kaçak dökümler yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Doğan Balşak, “Artık iyice abartarak şehrin göbeğine döküyorlar. Döküm merkezine 200-300 lira para vermemek için buralara kaçak şekilde dökümler yapılıyor.” dedi.

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