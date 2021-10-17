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- Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı
- DHA
- 17.10.2021 - 14:49
- Güncelleme : 17.10.2021 - 14:51
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’ne giren bir hafriyat kamyonu, bir binanın yanındaki boş arsaya yaklaştı.
O sırada evinin balkonundan dışarıyı seyreden Sincar Çatal isimli bir vatandaş, boş arsaya hafriyat döküldüğünü fark edince kamerasını açtı.
Çatal, seslenip durdurmaya çalışsa da uyarılara aldırmayan kamyon şoförü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya döktü.
HAFRİYAT YOLA DÖKÜLDÜ
Dorseyi tam boşaltmadan kaçmaya kalkan kamyon şoförü, hafriyatın kalan kısmının yola dökülmesine neden oldu.
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı ViDEO
“ARTIK İYİCE ABARTARAK ŞEHRİN GÖBEĞİNE DÖKÜYORLAR”
Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan görüntülenirken, Arnavutköy'de daha önceden boş tarlalara ve şehrin dışına kaçak dökümler yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Doğan Balşak, “Artık iyice abartarak şehrin göbeğine döküyorlar. Döküm merkezine 200-300 lira para vermemek için buralara kaçak şekilde dökümler yapılıyor.” dedi.