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Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu, mahalle içinde kaçak döküm yaptı

Taşoluk Mahallesi’nde bir hafriyat kamyonu, boş bir arsaya kaçak döküm yaparken fark edildi. Mahalle sakinlerinden Sincar Çatal tarafından fark edilen olay, saniye saniye kameraya yansıdı.