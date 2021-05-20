Arnavutköy’de 'hafriyat kamyonu terörü' kameraya yansıdı

Arnavutköy’de döküm sahasına giden hafriyat kamyonları, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonları, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hız sınırını aşan ve patlak lastikle yola çıkan kamyonların, yolda birbirleriyle yarışarak ilerlemesi ise pes dedirtti.

HEM KENDİ CANINI HEM ÇEVREDEKİLERİN CANINI HİÇE SAYDI

Hafriyat kamyonlarının yolculuğu, kameralara da yansıdı. Döküm sahasına giden bir hafriyat kamyonunun, patlayan lastiğine rağmen hız kesmeden yoluna devam ettiği görüldü.

Kilometrelerce patlak lastikle ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü, hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe saydı.

Yüzlerce kiloluk dorse kapağını iple bağlayarak yoluna devam eden ve kırmızı ışıkta durmayan hafriyat kamyonları da drone ile görüntülendi.





KAMYON KUYRUĞU

Hafriyat döküm alanına gelen kamyonlar sıra beklediği esnada ise Arnavutköy - Göktürk yolu üzerinde kilometrelerce hafriyat kamyonu kuyruğu oluştuğu görüldü. Zaman zaman Bolluca Mahallesi'nin içerisine kadar oluşan kuyrukta yolun tek şeridi kullanım dışı olurken, normal seyahat eden otomobil sürücüleri ise zor anlar yaşadı.





"BURADA DEFALARCA KAZA OLDU"

Hafriyat kamyonlarının döküm güzergahında çalışan Hasan Ilgaz, “Ben her gün buraya işe geliyorum, çoğu zaman kamyonların üzerlerindeki brandalar örtülü olmuyor ve çevreye sürekli hafriyat dökülüyor. Burada defalarca kaza oldu. Asla dikkat etmiyorlar çok hızlı şekilde gidiyorlar. Onlarca kazanın eşiğinden dönüldü ama umurlarında değil. Kural tanımıyorlar.” ifadelerini kullandı.





"BURASI GÜZERGAH DEĞİL"

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Günfidan ise, “Normal şartlarda buradan geçmemeleri gerekiyor onlara özel yol yapıldı Boğazköy’de ama daha kestirme diye geliyorlar mahallemizin içinden geçiyorlar. Hiçbir şeye uymadıkları gibi güzergahlarına da uymuyorlar.” şeklinde konuştu.



