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    Arnavutköy'de hastanede görevli jandarma personeline saldırdılar

    Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde görevli olan ve ambulansa yol verilmesini isteyen jandarma personeli, 3 kişinin yumruklu saldırısı sonrası yaralandı.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:32
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    Arnavutköy'de hastanede görevli jandarma personeline saldırdılar

    Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde acil servisi önüne yaklaşan otomobil sürücüsü,  hasta taşıyan bir ambulansın yolunu kapatması üzerine hastanede görevli jandarma personeli tarafından uyarıldı.

    İddiaya göre, araç sahipleri ile jandarma personeli arasında tartışma yaşandı.

    YUMRUKLU SALDIRI

    Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, görevli jandarma personeline yumruklu saldırıda bulundu.

    Saldırı sonucu jandarma personeli yaralanırken, kavga polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.

    Arnavutköy de hastanede görevli jandarma personeline saldırdılar #1

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan olay sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy de hastanede görevli jandarma personeline saldırdılar #2

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