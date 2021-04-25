Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangın can aldı

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, içeride mahsur kalan Pakistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Eski Edirne Asfaltı'ndaki bir binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine ise çalışmalarını yoğunlaştırdı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Duman tahliyesi de yapılan depoda Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedeni bulundu. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu.

AĞLAYARAK ANLATTI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan bir şahıs ise gözyaşlarına boğuldu. Yangına ilişkin konuşan şahıs, “İçeride 4 kişi kaldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum.” dedi.

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