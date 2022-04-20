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    Arnavutköy'de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı

    Sabah saatlerinde bir iş yerinin soyulduğunu fark eden mahalleli, evde bulunan eşyaları hırsızlara fırlatarak engellemeye çalıştı.
    • DHA
    • 20.04.2022 - 09:04
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    Arnavutköy'de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı

    İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir mahallede hareketlilik yaşandı.

    Melik Güney isimli esnafın iş yerine 06.00 sıralarında girmeye çalışan hırsızlar, sokaktaki binada bulunan mahalle sakini tarafından fark edildi.

    6 hırsızlık şüphelisi iş yeri kapısını zorladığı sırada balkondan kendilerine atılan eşyalarla neye uğradıklarını şaşırdı.

    Olay yerinden kaçma anları kamerada

    Hırsızlar, camını kırdığı iş yerinin içine giremeden olay yerinden kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Arnavutköy de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı #1

    İş yeri sahibi aradı

    Hırsızları attığı eşyalarla uzaklaştıran çevre sakini, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş yeri sahibini arayarak durumu haber verdi.

    Arnavutköy de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı #2

    "Film izler gibiyiz sanki"

    İş yerinin karşısındaki binada oturan vatandaşın çabası sayesinde hırsızlık girişiminin yarıda kaldığını belirten iş yeri sahibi Melih Güney, "İş yerimize girmek için yaklaşık 25 dakika uğraşıyorlar. Elektrik satışı yapıyoruz burada. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Sabah gün ağarmasına rağmen hırsızlık yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsun komşumuz, evinin balkonundan eline ne geçtiyse hırsızlara fırlatarak hırsızları kaçırtıyor. Polis de hemen 2 dakika sonra geliyor zaten. Kamera kayıtlarını izleyince çok şaşırdık. Film izler gibiyiz sanki." dedi.



    Arnavutköy de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı #3

    Arnavutköy de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı #4

    Arnavutköy de hırsızları engellemek için evindeki eşyaları fırlattı #5


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