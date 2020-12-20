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    Arnavutköy’de iki aile arasında yumruklu kavga kamerada

    Aileler arasında çıka kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 10:01
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    Arnavutköy’de iki aile arasında yumruklu kavga kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak’ta iki aile arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından dün öğle saatlerinde kavga çıktı.

    Kavgada yumruklar konuşurken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    POLİS EKİPLERİ ZOR AYIRDI

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırabildiği kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Kalabalık grup polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında ancak dağıtılabildi.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Arnavutköy’de iki aile arasında yumruklu kavga kamerada ViDEO


    Arnavutköy’de iki aile arasında yumruklu kavga kamerada #1

    Arnavutköy’de iki aile arasında yumruklu kavga kamerada #2

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