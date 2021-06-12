Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahısların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

BEKÇİ MÜDAHALESİ

Yaklaşık 20 kişilik grup, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bekçilerin müdahalesiyle sakinleşen iki grup bir süre sonra tekrar kavgaya tutuştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güçlükle ayrılan kavga sonrası gözaltıan alınanlar polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı