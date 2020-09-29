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    Arnavutköy'de iki grup arasında kavga

    Daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup arasında dakikalarca süren kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 09:17
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    Arnavutköy'de iki grup arasında kavga

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Mücevher Sokak’ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    SAVAŞ ALANI

    Kavgaya grupların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi sevk edildi.

    Emniyet ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada taraflar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Arnavutköy de iki grup arasında kavga #1

    Arnavutköy de iki grup arasında kavga #2

    Arnavutköy de iki grup arasında kavga #3

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