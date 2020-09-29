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Arnavutköy'de iki grup arasında kavga
Daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup arasında dakikalarca süren kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.
- İHA
- 29.09.2020 - 09:17
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Mücevher Sokak’ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
SAVAŞ ALANI
Kavgaya grupların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi sevk edildi.
Emniyet ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada taraflar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.