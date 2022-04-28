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Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı

Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı

Yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavgada iki grubun birbirine kaldırım taşı ile saldırdığı görüldü.