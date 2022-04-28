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    Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı

    Yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavgada iki grubun birbirine kaldırım taşı ile saldırdığı görüldü.
    • 28.04.2022 - 17:13
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    Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup, yolda tartışmaya başladı…

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine girdi.

    Kaldırım taşıyla saldırı

    Tekme, tokatlar havada uçuştu.

    Bu da yetmedi, iki grup kaldırım taşları ile saldırıya geçti.

    Çayırlık alana düştüler

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    İHA’nın haberine göre kavga sırasında bazı kişiler çayırlık alana düştü.

    Arnavutköy de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı #1

    Arnavutköy de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı #2


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