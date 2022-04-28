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- Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı
Arnavutköy'de iki grup birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı
Yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavgada iki grubun birbirine kaldırım taşı ile saldırdığı görüldü.
- 28.04.2022 - 17:13
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup, yolda tartışmaya başladı…
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine girdi.
Kaldırım taşıyla saldırı
Tekme, tokatlar havada uçuştu.
Bu da yetmedi, iki grup kaldırım taşları ile saldırıya geçti.
Çayırlık alana düştüler
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İHA’nın haberine göre kavga sırasında bazı kişiler çayırlık alana düştü.