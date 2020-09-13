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- Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Telefon bayiine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kapı önünde oturan bir kişi yerden seken kurşunlar nedeniyle ayağından yaralandı.
- DHA
- 13.09.2020 - 10:01
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir telefon bayiine sokaktan geçen bir otomobilden ateş açıldı.
Ateş açan şüpheli yada şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
8-10 el ateş açılan iş yerinin kapısında tesadüfen oturan M.İ. seken kurşunların hedefi oldu. Ayağından yaralanan M.İ., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın gerçekleştiği sokağı güvenlik çemberine aldı.
Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.