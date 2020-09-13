Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

    Telefon bayiine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kapı önünde oturan bir kişi yerden seken kurşunlar nedeniyle ayağından yaralandı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 10:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir telefon bayiine sokaktan geçen bir otomobilden ateş açıldı.

    Ateş açan şüpheli yada şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

    1 KİŞİ YARALANDI

    8-10 el ateş açılan iş yerinin kapısında tesadüfen oturan M.İ. seken kurşunların hedefi oldu. Ayağından yaralanan M.İ., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın gerçekleştiği sokağı güvenlik çemberine aldı.

    Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

    Arnavutköy de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    Arnavutköy de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir