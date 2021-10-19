Arnavutköy’de, kaçak hafriyat dökümleri mahalle sakinlerini bıktırdı

Hacımaşlı Mahallesi’ne gelerek kaçak döküm yapan onlarca hafriyat kamyonu, mahalle çevresinde tepecikler oluşmasına neden oldu. Zabıta ekipleri, sürücülerin tespiti için çalışmalar başlattı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Hacımaşlı Mahallesi, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının hedefi haline geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, hafriyat kamyonlarını göremedi.

YOL KENARLARINA ÇUKURLAR AÇILDI

Dorselerindeki hafriyatları dökerek kaçan sürücülerin tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Zabıta ekipleri, kamyonların girişini engellemek için yol kenarına iş makineleri ile çukurlar açtı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın yakınına dökülen hafriyat yığınları drone kamerasıyla da görüntülendi.

“ONLARCA HAFRİYAT KAMYONU BURAYA GELEREK DÖKÜM YAPIYOR”

Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, kaçak döküm nedeniyle mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zor günler yaşadığını belirtti.

Arazinin 2018 yılında Terkos-İkitelli İsale Hattı İnşaatı işinde kazıdan çıkan dolgu toprağın 11 aylık süre ile geçici depolama alanı olarak kullanılmak üzere İSKİ'ye tahsis edildiğini söyleyen Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“11 ay süresince İSKİ bu alana hafriyat toprağı dökecek ve ardından da 11 aynın sonunda bu döktüğü toprağı bu araziden geri alacaktı. Ancak 11 ayın sonunda bu süre biraz daha uzatıldı. Gelinen noktada bu alana hafriyat dökme izni bitmiş olmasına rağmen hala onlarca hafriyat kamyonu buraya gelerek döküm yapıyor. Üstelik kaçak bir şekilde, yasa dışı bir şekilde yapıyorlar bunu.





“AYNI ANDA ONLARCA KAMYON GELİYOR”

Süre bitmesine rağmen buradaki hafriyat toprağı alınmadığı gibi ellerine çeşitli fişler alarak gelen hafriyat kamyonun sürücüleri, sanki yasal bir iş yapıyormuş gibi buraya döküm yapıyor. Aynı anda onlarca kamyon geliyor.

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“YOL ORTASINA BİLE DÖKÜYORLAR”

Biz gerekli yerlere şikayet ediyoruz ancak yetkililer gelene kadar kamyonlar kaçıp gidiyor. İşi oldukça abartarak yol ortasına bile döküyorlar. Özellikle gece saatlerinde mahalle sakinlerimiz araçlarıyla seyir halindeyken yol ortasına dökülen hafriyat yığınlarını fark edemeyerek zaman zaman kaza geçiriyorlar.”