Arnavutköy'de kaçak yapı yıkımında arbede İstanbul Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımına engel olmak isteyen mahalle sakinleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman trafiği de kapatan mahalleliye polis müdahale etti.

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DHA

İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi'nin kaçak yapılara yönelik yıkım kararı aldığı ve bu kararı uygulamaya çalıştığı İmrahor Mahallesi'nde bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Mahalle sakinleri 3 gündür protestoda

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 gündür hem akşam hem de gündüz saatlerinde toplanan mahalle sakinleri, yıkım kararının durdurulmasını istedi.

Polisle mahalle sakinleri arasında arbede çıktı

Zaman zaman trafiği durduran bazı mahalle sakinleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Ekipler, dağılması için toplanan gruba müdahalede bulundu. Eylem yapan ve belediye yetkilileri ile görüşmek isteyen kalabalık grubun dağılması ve eylemlerine son vermesi için emniyet yetkilileri sık sık uyarılarda bulundu.

Öte yandan polislerin gruptan bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)