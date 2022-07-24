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    Arnavutköy'de kadına çarpan motosikletli kaçtı

    Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, 2 kişinin üzerine bulunduğu motosiklet çarpmasıyla savruldu. Sürücü ise arkasına bakmadan gaza bastı.
    • 24.07.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 09:28
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    Arnavutköy'de kadına çarpan motosikletli kaçtı

    İstanbul Arnavutköy'de motosikletli dehşeti yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'ndeki yolun karşısına geçmek isteyen kadın ilerlemeye başladı.

    Yayayı görüp durmadı

    Tam da bu esnada, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yayaya çarptı.

    İHA'nın aktarımına göre kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

    Arkasına bakmadan kaçtı

    Kaza sonrasında durmayarak olay yerinden kaçan motosikletli ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    İşte o anlar...

    Arnavutköy'de kadına çarpan motosikletli kaçtı VİDEO


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