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    Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı

    Otobüste yolculuk eden kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 10:56
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    Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı

    Görüntüler dün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi.

    Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

    Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.

    KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

    Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Otobüste kadına tokat attı, kimse müdahale etmedi İZLE

    Arnavutköy de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı #1

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