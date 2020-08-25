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Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı

Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı

Otobüste yolculuk eden kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.