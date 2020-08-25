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- Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı
Arnavutköy'de kadına tokat atıp, hakaretler yağdırdı
Otobüste yolculuk eden kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- DHA
- 25.08.2020 - 10:56
Görüntüler dün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi.
Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.
Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otobüste kadına tokat attı, kimse müdahale etmedi İZLE