Binanın bodrumunun sonradan daireye dönüştürüldüğü ve bu işlem sırasında da kaldırımın alt kısmının oyulduğu iddia edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksungur Sokak'taki bir binanın önünde bulunan kaldırım, aşırı yağış ve alt kısmının aşınması sonucu çöktü.

Çökmenin yaşandığı kaldırımın hemen yanında bulunan bir bina hasar gördü.

Hasarlı binanın alt katında yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi daireden tahliye edildi. Boşaltılan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BODRUM KATI DAİREYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİLER

İddialara göre binanın bodrum katında yaşayan vatandaşlar, bodrum katı daireye dönüştürmek istedi.

Daire yapmak için kaldırımın altının da oyulduğu ve günlerdir yağan yağmurun etkisiyle kaldırımın çökerek binanın bodrum katının duvarına zarar verdiği öne sürüldü.

Belediye ekiplerinin çöken kaldırım ile ilgili incelemeleri devam ederken, bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi ise belediye ekiplerinde sığınma evine yerleştirildi.

Arnavutköy’de kaldırım çöktü, bir bina boşaltılarak mühürlendi VİDEO