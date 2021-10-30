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    Arnavutköy'de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu

    Kardeş oldukları öğrenilen Nurettin G. ile İsmail G. arasında tartışma çıktı. Tartışma araya çocuklarının girmesiyle büyürken, İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 14:20
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    Arnavutköy'de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde yaşayan ve kardeş olan Nurettin G. ile İsmail G. arasında tartışma çıktı.

    Aynı apartmanda yaşadıkları öğrenilen ve tartışma nedenleri henüz öğrenilemeyen iki kardeşin arasına çocukları girdi.

    Kavgaya dönen tartışma araya çocukların girmesiyle büyürken, çocuklardan İ.G. bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi.

    KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

    İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı. Otomobille park halindeki bir tır  arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu.

    Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan M.G.'yi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

    Olay sonrası kaçan İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Arnavutköy de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu #1

    Arnavutköy de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu #2

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    Arnavutköy de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu #4

    Arnavutköy de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu #5

    Arnavutköy de kardeş kavgası: Araya giren kuzenin bacağı koptu #6

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