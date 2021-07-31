Arnavutköy’de karşıya geçen çocuğa otomobil çarptı

Bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçen çocuğu otomobil çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde perşembe günü akşam saatlerinde, yaşları 4 ila 7 arasında değişen 5 çocuk, mahallelerindeki bakkaldan çıkıp yolun karşısına geçti.

Arkadaşlarının gerisinde kalan bir çocuğa seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Çocuk çarpmanın şiddeti ile yola savruldu. Düştüğü yerden kalkan çocuk yolun kenarına yürürken, çarpan sürücü araçtan inerek çocuğun yardımına koştu.

Kaza anları ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

AİLE OLAY YERİNE KOŞTU

Çocuğun ailesi olay yerine koştu. Kafasından ve dizinden yaralanan çocuk, çarpan otomobile alınarak ailesi ile hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“YETKİLİLERDEN BU CADDE İLE İLGİLİ BİR ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ”

Kazaya şahit olan ve çocuğun yardımına koşan Sezai Pospor isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu caddede maalesef otomobil sürücüleri biraz hızlı geçiyor. Civardaki tek bakkal da burada var. Çocuklarımız yolun karşısına geçerken sürekli böyle tehlike atlatıyorlar. Yetkililerin bu cadde ile ilgili bir çözüm bulasını istiyoruz.”