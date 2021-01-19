Arnavutköy'de kayan aracını iterek durdurmaya çalıştı

Duvar ile otomobil arasında sıkışan sürücü zor kurtulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, kar yağışıyla birlikte buz tutan yoldan otomobiliyle ilerlemeye çalışan sürücü başarılı olamadı.

Geri geri kayan aracı durdurmak isteyen sürücü, akılalmaz bir yönteme başvurdu.

ARAÇLA DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Araçtan inen sürücü, arkasından ittiği otomobili durdurmaya çalıştı. Otomobilin hızını kesmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, araçla duvar arasında sıkıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsünün yaşadığı o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KAMERAYA EL SALLADI

Nurullah Çerkezoğlu adlı sürücü, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde oldukça şaşırdığını da ifade etti.

Sıkışınca güvenlik kamerasına el sallayarak site güvenliklerine kendisini fark ettirmeye çalışan Çerkezoğlu, yaşadıklarını anlattı.

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ARACI KORUMAYA ÇALIŞTI

Galerici olan ve o gün aracını satmak için evden çıktığını söyleyen Nurullah Çerkezoğlu, "2-3 aydır arabayı satamamışım. Müşteriyi bulmuşum. Ben de o an arabanın zarar görmesini istemedim. Araç geri geri kaymaya başlayınca o anki refleksle geri vitese taktığımı unutarak kapıyı açıp aracı durdurmaya çalıştım. Yani o an bir şey olacağını da düşünmedim açıkçası. Şükür bana da bir şey olmadı araca da bir şey olmadı." dedi.