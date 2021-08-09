Arnavutköy’de kayıp 3 kız çocuğu aranıyor

Evden piknik yapacağız diye çıkan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş, bir daha eve dönmedi. Çocukların, evden çıkarken yanlarına kıyafet aldığı öğrenildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde evden piknik yapacağız diye çıkan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11), bir daha geri dönmedi.

2’si kardeş 3 kız çocuğunun aileleri, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, kız çocuklarını bulmak için çalışmalar başlattı.

Kayıp Eslem Tuana ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, kızlarının saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben de izin verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler.

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“EN SON ÖZBEK KİŞİLERLE KONUŞMUŞ”

Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık.

Polis, kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuşmuş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gideceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi gözaltına alındı.





“ÜNİVERSİTEYİ KAZANINCA KORE’YE GİDECEĞİZ DEMİŞLER”

Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu Kore dizilerinin hayranıydı.

Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün."





“EVDE BİLE YALNIZ DURAMAYAN BİR ÇOCUKTU”

Nazar'ın annesi Semiha Memiş ise, “Nazar arkadaşlarıyla piknik yapmak için evden çıktı. Yanına bir çanta da aldı. Çantanın içine baktığımda sadece oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum, perişan oldum. Korkup da gelmezlik yapma." diye seslendi.