- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı
Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.
- 19.10.2022 - 00:07
- Güncelleme : 19.10.2022 - 00:14
Saat 23.00’da Arnavutköy çevre yolunda, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden 2 otomobil çarpıştı.
1 kişi olay yerinde can verdi, 8 kişi yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı. 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı - VİDEO
Yaralıların sağlık durumları ciddi
DHA'nın haberine göre; can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.