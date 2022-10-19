İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

Saat 23.00’da Arnavutköy çevre yolunda, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden 2 otomobil çarpıştı.

1 kişi olay yerinde can verdi, 8 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı. 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı - VİDEO

Yaralıların sağlık durumları ciddi

DHA'nın haberine göre; can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.