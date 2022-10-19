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    Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı

    İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.
    • 19.10.2022 - 00:07
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 00:14
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    Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı

    Saat 23.00’da Arnavutköy çevre yolunda, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden 2 otomobil çarpıştı.

    1 kişi olay yerinde can verdi, 8 kişi yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı. 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

    Arnavutköy'de kaza: 1 ölü 8 yaralı - VİDEO

    Yaralıların sağlık durumları ciddi

    DHA'nın haberine göre; can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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