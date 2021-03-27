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    Arnavutköy'de kaza yapan sürücü, hurdadan sağ çıktı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaza yaparak hurdaya dönen araçta kalan sürücü, sağ olarak kurtarıldı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 14:39
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    Arnavutköy'de kaza yapan sürücü, hurdadan sağ çıktı

    İstanbul'da Samet Uzun yönetimindeki 34 PA 1180 plakalı otomobil, Arnavutköy - Sultangazi yolunda bulunan Eski Edirne Caddesinde takla attı.

    Takla atan otomobilde bulunan sürücü Samet Uzun, feci kazadan sağ olarak kurtuldu.

    Takla atan otomobilin tekerlekleri yerinden koparak yol kenarına savruldu.

    YARDIMA KOŞTULAR

    Araç içindeki sürücünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Otomobilden çıkarılarak çimenlik alana yatırılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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    Arnavutköy de kaza yapan sürücü, hurdadan sağ çıktı #5

    Arnavutköy de kaza yapan sürücü, hurdadan sağ çıktı #6

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