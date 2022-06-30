1.500 liralık kiralarının 4 bin 500 liraya çıkartılmasını kabul etmedikleri için darbedildiklerini ileri süren Filiz Görenç, "Bizi duvardan duvara vurdular" dedi.

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde, dün saat 03.13’te, ev sahibi Özkan Avcı ile kiracıları Orhan ve Filiz Görenç çifti arasında kira anlaşmazlığı yaşandı.

İddiaya göre; ev sahibi Avcı, kira bedelini 1.500 liradan 4 bin 500 liraya çıkartacağını belirtince, bu parayı ödeyemeyeceklerini belirten Görenç çiftine evi boşaltmaları söylendi.

Ev sahibi Özkan Avcı'nın kardeşileri Ethem Avcı, Erdem Avcı ve Murat Avcı ile kiracı çift arasında kavga çıktı. Orhan Görenç, Filiz Görenç ve yeğenleri darp raporu alarak hem ev sahibinden hem kardeşlerinde şikayetçi oldu.

“Duvardan duvara bizi vurdular”

DHA’nın haberine göre; kiracı Filiz Görenç yaşananları şöyle anlattı:

“Akşam saat bir buçukta telefon açtılar, bizi tehdit ettiler. Ethem Avcı, Erdem Avcı, Murat Avcı. Üç kardeş bizi burada sıkıştırdılar. Biz karakola gidiyorduk. Çocuklarımın üstüne kapıyı kilitledim. Bizi burada sıkıştırdılar. Eşimle beni darbettiler. Bu duvara vurdular. Zaten kamera kayıtlarında var. Birisi kapıyı tuttu. Diğer ikisi de içeride ben ve eşimi darbettiler. Duvardan duvara bizi vurdular.





“İki ay içerisinde iki kere fiyat artırdılar”

Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldüreceğiz dediler. Balkondan aşağı atacağız dediler. Altı aydır bizi tehdit ediyorlar. Yapmadıkları yok bize. Altı aydır biz bunlarla uğraşıyoruz. Arnavutköy'de evler pahalı, fiyatları arttı, satılık olsun, kiralık olsun, bütün evlerin fiyatı arttı. Ben 1.500 liraya oturuyorum. İki ay içerisinde iki kere fiyat artırdılar.

Arnavutköy'de kira anlaşmazlığı: Ev sahibi, kiracılarını darbetti VİDEO







“Her ay kirayı elden alıyorlar, sözleşme yapmıyorlar”

Şimdi de diyorlar ki; ya 4 bin 500 lira ya da evden çıkacaksınız. Benim 4.500 lira verecek gücüm yok. 'Ben evimi satıyorum, evimden çıkacaksınız' dedi. İlk girdiğimizde iki sene sözleşmemiz vardı, sözleşmemiz bitti. Ondan sonra evler böyle olunca sözleşme yapmadılar. Ama her ay kirayı elden alıyorlar, sözleşme yapmıyorlar. Zaten kameralarda ben kirayı verirken her şey görünüyor. Vermedi diyorlar ama her şey görünüyor. Yeğenimi darbettiler. Kafasına vurdular. Eşimin boynunu, suratını, benim bacaklarımda yaralar var. Zaten raporlarımızın hepsi karakolda. Altı aydır bizi taciz ediyorlar.”





Ev sahibi: 1,5 yıldır kira vermiyorlar

Ev sahibinin annesi Yadigar Avcı ise, "Çocuğum gelmiş insanlıkla demiş ki benim evimi boşaltın. Bayan da diyor ki 'ben kan dökeceğim boşaltmıyorum. 10 sene oturacağım' diyor. İnsanlıkla çıksınlar. Biz onları istemiyoruz. Ne kontratımız var ne de bir şeyimiz var. Öyle girmişler, oturuyorlar." dedi.

Telefonla ulaşılan ev sahibi ise kiracıların 1,5 senedir kira vermediğini iddia etti.