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    Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

    3 çocuğun iş yerlerinde oturdukları konteyner, çakmak çakmaları sonucu alev aldı. Çocuklar hastanelik olurken, yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 10:48
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    Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerde arkadaşları Tunahan A. ve Akın V. ile oturan Enes E., ölümden döndü.

    Çocuklar, oturdukları esnada bir süre sonra çakmak çakınca konteynerde bulunan çakmak gazı parlayarak yanmaya başladı.

    KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

    Yanan konteyner içerisinden kaçışan çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların peşlerindeki köpekleri de fabrikanın içine fırlattığı görüldü.

    Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı VİDEO

    2'SİNİN DURUMU AĞIR

    Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’si ağır şekilde yaralandı, çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

    Arnavutköy de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı #1

    Arnavutköy de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı #2

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