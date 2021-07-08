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- Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
3 çocuğun iş yerlerinde oturdukları konteyner, çakmak çakmaları sonucu alev aldı. Çocuklar hastanelik olurken, yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- İHA
- 08.07.2021 - 10:43
- Güncelleme : 08.07.2021 - 10:48
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerde arkadaşları Tunahan A. ve Akın V. ile oturan Enes E., ölümden döndü.
Çocuklar, oturdukları esnada bir süre sonra çakmak çakınca konteynerde bulunan çakmak gazı parlayarak yanmaya başladı.
KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Yanan konteyner içerisinden kaçışan çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların peşlerindeki köpekleri de fabrikanın içine fırlattığı görüldü.
Arnavutköy'de konteynerde çakmak gazı patladı: 3 yaralı VİDEO
2'SİNİN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’si ağır şekilde yaralandı, çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.