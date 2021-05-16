Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
408.733
-2.22%
EXEN Coin
39.00
9.58%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

    Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçti.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

    İŞÇİLER FACİAYI ÖNLEDİ

    Akaryakıt pompasına çarpan otomobil, ardından alev aldı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kendilerini dışarı attı.

    Akaryakıt istasyonu çalışanları güç kaynağını hemen keserek facianın önüne geçti.

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı VİDEO

    2 YARALI

    Benzinlik ve araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlem amaçlı soğutma çalışması başlattı.


    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı #1

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı #2

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir