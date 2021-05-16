Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

İŞÇİLER FACİAYI ÖNLEDİ

Akaryakıt pompasına çarpan otomobil, ardından alev aldı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kendilerini dışarı attı.

Akaryakıt istasyonu çalışanları güç kaynağını hemen keserek facianın önüne geçti.

Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı VİDEO

2 YARALI

Benzinlik ve araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlem amaçlı soğutma çalışması başlattı.







