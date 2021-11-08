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Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı

Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı. Her iki otomobil de savrulurken, aynı otomobildeki 4 kişi yaralandı.