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    Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı

    Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı. Her iki otomobil de savrulurken, aynı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:04
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    Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 34 PHD 24 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

    Şerit değiştiren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki 34 LN 664 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu.

    2’Sİ ÇOCUK 4 YARALI

    Otomobile arkadan çarpan araçtaki 2'si çocuk 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Arnavutköy de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı #1

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Yaralı 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kaza sonrası Habipler-Arnavutköy yolunun Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

    Arnavutköy de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı #2

    Arnavutköy de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı #3

    Arnavutköy de köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 4 yaralı #4

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