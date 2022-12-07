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    Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti 

    Arnavutköy'de komşusunun köpeğini hafif ticari aracıyla ezen sürücü, durmadan yoluna devam etti. O anlar kaydedilirken köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu, komşusundan şikayetçi oldu.
    • 07.12.2022 - 18:56
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    Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti 

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Tayakadın Mahallesi'nde, 2 Aralık tarihinde, Buldog cinsi 'Taci' isimli köpeği babasının evine bırakan Gamze Demircioğlu, köpeğin kaybolduğunu fark etti.

    Ailesiyle birlikte bir gün boyunca köpeğini bulamayan Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Komşularının köpeklerini ezdiğini öğrendiler

    Güvenlik kamera kayıtlarında; komşuları olan kişinin, hafif ticari araçların peşinden koşan köpeği ezdiği görüldü.

    Aracın üzeriden geçtiği köpek, yol kenarındaki dereye yuvarlandı ve feci şekilde can verdi.

    Görüntüler üzerine harekete geçen Gamze Demircioğlu, komşuları hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

    Sürücü: Köpeği Görmedim

    DHA'nın haberine göre; ifadesi alınan sürücü, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi.

    Arnavutköy de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti  #1

    Arnavutköy de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti  #2

    Arnavutköy de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti  #3

    Arnavutköy de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti  #4

    Arnavutköy de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti  #5


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