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- Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti
Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti
- 07.12.2022 - 18:56
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Tayakadın Mahallesi'nde, 2 Aralık tarihinde, Buldog cinsi 'Taci' isimli köpeği babasının evine bırakan Gamze Demircioğlu, köpeğin kaybolduğunu fark etti.
Ailesiyle birlikte bir gün boyunca köpeğini bulamayan Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Komşularının köpeklerini ezdiğini öğrendiler
Güvenlik kamera kayıtlarında; komşuları olan kişinin, hafif ticari araçların peşinden koşan köpeği ezdiği görüldü.
Aracın üzeriden geçtiği köpek, yol kenarındaki dereye yuvarlandı ve feci şekilde can verdi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Gamze Demircioğlu, komşuları hakkında jandarmaya şikayette bulundu.
Sürücü: Köpeği Görmedim
DHA'nın haberine göre; ifadesi alınan sürücü, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi.