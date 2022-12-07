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Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti

Arnavutköy'de köpeği ezen komşu, yoluna devam etti

Arnavutköy'de komşusunun köpeğini hafif ticari aracıyla ezen sürücü, durmadan yoluna devam etti. O anlar kaydedilirken köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu, komşusundan şikayetçi oldu.