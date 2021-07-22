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    Arnavutköy'de kurbanlık hayvanların kafalarını yola attılar

    Büyükbaş hayvanların kesiminin ardından kafalarının sokağa atılması, vatandaşlar tarafından tepki topladı. Mahalle sakinleri, hayvanların başlarını yolda görünce isyan etti.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 17:27
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    Arnavutköy'de kurbanlık hayvanların kafalarını yola attılar

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, İstanbul Arnavutköy'de bir kepçe yardımıyla onlarca büyükbaş hayvan kafası caddeye döküldü.

    Büyükbaş hayvanın kesilmiş kafasını görenler duruma tepki gösterirken, yine çok sayıda hayvan kafası da aynı cadde üzerindeki çöp konteynerine atıldı.

    Sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular yayılmasına sebep olan hayvan kafalarının bir kepçe ile getirilerek yola döküldüğü iddia edildi.

    KURBANLIKLARIN KAFALARI YOLA ATILDI

    Mahalle sakinlerinden İsmail Alagöz, eşiyle yürüyüşe çıktığı sırada cadde üzerinde çok sayıda kurbanlık hayvan kafasının gelişigüzel atıldığını gördüğünü söyledi.

    ÇOCUKLAR KORKU YAŞADI

    Yoldan çocukların geçerken gördükleri manzara karşısında korktuklarını da söyleyen mahalle sakinleri, bu görüntüye sebep olanların cezalandırılmasını istediler.

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