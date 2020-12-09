Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın: 2 gözaltı

Suriye uyruklu bir çiftin gözaltına alındığı baskında, kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Kıymetli Sokak'taki bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriye uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, savcılığın talimatıyla söz konusu daireye baskın düzenledi.

SURİYELİ ÇİFTE GÖZALTI

Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi.

Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın VİDEO