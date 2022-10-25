Arnavutköy’de kurtlar, 18 koyunu telef etti

18 koyunu telef edilen Arif Güner, olayın bir kurt saldırısı olduğunu ileri sürdü. Mahalle sakinleri kurtlar nedeniyle tedirgin olduklarını, yetkililerin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Kırsal Mahallesi’nde, geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde, Arif Güner isimli vatandaşın 18 koyunu, iddiaya göre ahıra giren kurtların saldırısı ile öldü.

Bölgede hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, yakındaki ormandan gelip çiftliklere saldıran kurtların birçok mahalleliyi mağdur ettiğini söylerken, mahalle sakinleri kurtlardan tedirgin olduklarını, korku içinde hayvanlarını beslediklerini söyledi.

“Bütün hayvanlarım yerde, hepsi parçalanmış”

DHA’nın haberine göre; koyunları ölen olan Arif Güner, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sabah çocuklar beni aradı. 'Ağabey çok acil çiftliğe gel' dediler. 'koyunlar ölmüş gel' dediler. Sabah geldim baktığımda o anda şok oldum. Bütün hayvanlarım yerde, hepsi parçalanmış. Şoktan anlayamadım sonra baktım ki daha fazla zararım var.





“Bir kurt davasından ekmeğinden oldum mağdurum”

İlçe tarım ekipleri geldi tutanak tutuldu, hepsini gömdüm. 18 tane koyunum telef oldu. Burada toplamda 78 tane hayvanım vardı. Boyun kısımlarından ısırmış boyun kısımdan köpük geliyor, kurt nefes borusunu kırmış. Bu köpek saldırısı değil bunu kesin ve kesin söylüyorum. Bizim bu civarda bir hafta önce yakın bir çiftliğe girmiş. Karşıda bir çiftlik var oraya da girmiş. Benim hayvanlara zarar verildiği gün yol üzerinde 3 tane kurt görmüşler. Beni çekip vursaydınız daha iyi çünkü canımdan can gitti. Bir kurt davasından ekmeğinden oldum, mağdurum."

“Her gün tedirgin oluyoruz”

Mahalle sakini Feridun Tütüncü, "Bu kurtlardan tedirgin oluyoruz. Köyde arkadaşımızın hayvanlarına girmiş yazık günah. Bizim de var. Her gün tedirgin oluyoruz. Geceleri de uyumuyoruz. Buna bir çare bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü, "Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti. Ben erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü. Kurt saldırısı bunlar, bundan eminiz." diye konuştu.