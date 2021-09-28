Bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından tuvaletini yaptı. Kasada bulunan paraları da çalan hırsız, kayıplara karıştı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi’nde bulunan lokantanın önüne gelen hırsız, önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı.

Bir süre bekleyen hırsız, daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı.

Hırsızın rahatlığı ‘pes’ artık dedirtti.

“BURAYA PİSLİĞİNİ YAPIP RAHAT ŞEKİLDE GİDİYOR”

Lokanta sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasada bulunan 150 lira kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir.” dedi.

Arnavutköy’de lokantaya giren hırsız tuvaletini yaptı ViDEO