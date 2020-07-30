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Sokakta yolun karşısına geçmek isteyen kediyi ezen sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 28 Temmuz'da akşam saatlerinde ara sokakta ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yavru bir kediyi ezdi.

Durmayan otomobil olay yerinden uzaklaştı.

MAHALLENİN GENÇLERİ GÖMDÜ

Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Ölen kedi, mahalledeki gençler tarafından gömüldü. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de lüks aracıyla kediyi ezdi ViDEO