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    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu

    İstanbul Arnavutköy’de yapımı devam eden metro şantiyesinde çalışma alanına inmek için vincin sepetine binen 3 işçi, aşağıya doğru indiği sırada vincin halatının kopması sonucu düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 05:41
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    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu

    Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü.

    3 İŞÇİ DÜŞEREK YARALANDI

    Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor.

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu - Video

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #1

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #2

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #3

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #4

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #5

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #6

    Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu #7

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