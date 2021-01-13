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Arnavutköy’de minibüs ata çarptı
- İHA
- 13.01.2021 - 09:04
- Güncelleme : 13.01.2021 - 09:40
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halinde olan bir minibüs, iddiaya göre, önüne birden fırlayan at sürüsünü fark etmedi.
Atları fark etmeyen sürücü, direksiyonu kırarak manevra yaptı.
ATLARDAN BİRİNE ÇARPTI
Sürücü yağışlı havanın da etkisiyle duramayarak, atlardan birine çarptı. Minibüsün çarptığı at dakikalarca cadde ortasında can çekişti.
Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yaralanan at için belediye ekiplerinden yardım istendi.
ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYE ÖRTTÜLER
Minibüsün çarpmasıyla yaralanan ve hareket edemeyen atın, yağıştan ve soğuk havadan etkilendiğini fark eden vatandaşlar, evlerinden battaniye getirerek atın üstüne örttü.
Ekipler gelene kadar battaniye ile sıcak tutulmaya çalışan başıboş at, ekiplerin müdahalesi sonrası tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.
Arnavutköy’de minibüs ata çarptı ViDEO