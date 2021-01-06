Seyir halindeki minibüs sürücüsünün trafikte tehlike yarattığı o anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Sultangazi-Arnavutköy yolu üzerinde sürekli makas atarak ilerleyen minibüs sürücüsü, trafikte terör estirdi.

Sürekli şerit değiştiren minibüs sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA

Trafik magandasının hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

Arnavutköy'de minibüsle makas atan trafik magandası ViDEO