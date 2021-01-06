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    Arnavutköy'de minibüsle makas atan trafik magandası

    Seyir halindeki minibüs sürücüsünün trafikte tehlike yarattığı o anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:13
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    Arnavutköy'de minibüsle makas atan trafik magandası

    Sultangazi-Arnavutköy yolu üzerinde sürekli makas atarak ilerleyen minibüs sürücüsü, trafikte terör estirdi.

    Sürekli şerit değiştiren minibüs sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

    TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA

    Trafik magandasının hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

    Arnavutköy'de minibüsle makas atan trafik magandası ViDEO

    Arnavutköy de minibüsle makas atan trafik magandası #1

    Arnavutköy de minibüsle makas atan trafik magandası #2

    Arnavutköy de minibüsle makas atan trafik magandası #3

    Arnavutköy de minibüsle makas atan trafik magandası #4

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