Miras nedeniyle aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve tahtalarla saldırdı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi'nde akşam saatlerinde, aileler arasında miras nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdı.

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatan şahısların kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavga akşam saatlerinde büyüdü

İHA’nın haberine göre; akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise olay daha da büyüdü. İddiaya göre kavgada yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana, yeğeninin dayıları ateş açtı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Arnavutköy’de miras kavgası: Aileler birbirine girdi ViDEO