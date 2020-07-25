Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki oto yedek parçacıya gelen bir kişi bankonun üzerinde telefonunu unuttu, arkasından gelen başka bir müşteri ise telefonu çalarak kayıplara karıştı.