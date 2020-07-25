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    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı

    Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki oto yedek parçacıya gelen bir kişi bankonun üzerinde telefonunu unuttu, arkasından gelen başka bir müşteri ise telefonu çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 00:17
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 00:17
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    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı

    İstanbul Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir oto yedek parçacıda yaşanan olayda, telefonla konuşarak oto yedek parça atölyesine gelen bir müşteri, telefonu kapattıktan sonra bankonun üzerine bırakarak birkaç parça malzeme aldı.

    Parçaları alan müşteri telefonu unutarak iş yerinden ayrıldı. Telefonu unutan şahsın çıkmasının ardından bir başka müşteri yedek parçacıya gelerek alacağı ürünü istedi.

    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı #1

    SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

    Bu sırada banko üzerinde duran telefonu fark eden hırsız, alacağı ürünü cep telefonunun üzerine bırakarak parasını ödedi.

    Daha sonra cep telefonuyla birlikte ihtiyacı olan ürünü alan hırsız, dikkat çekmeden iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı VİDEO


    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı #2

    Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu başkası çaldı #3

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