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- Arnavutköy'de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada
Arnavutköy'de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada
Kepengini kırarak girdikleri tekel bayiini talan eden 6 kişi, kameraya yansıdı.
- İHA
- 17.01.2022 - 11:24
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:25
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayii, gece saatlerinde soyuldu.
Gece saatlerinde işyerine gelen 6 hırsız, kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra dükkana girdi.
Nefes almadan ürünleri çalan hırsızlar, dükkanı adeta talan etti.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Film sahnelerini aratmayan hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.