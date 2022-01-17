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    Arnavutköy'de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada

    Kepengini kırarak girdikleri tekel bayiini talan eden 6 kişi, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:25
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    Arnavutköy'de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayii, gece saatlerinde soyuldu.

    Gece saatlerinde işyerine gelen 6 hırsız, kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra dükkana girdi.

    Nefes almadan ürünleri çalan hırsızlar, dükkanı adeta talan etti.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Film sahnelerini aratmayan hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Arnavutköy de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada #1

    Arnavutköy de nefes almadan tekeli soyan hırsızlar kamerada #2


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