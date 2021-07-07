Uzun namlulu silahlarla oto tamircisine yapılan ve 4 kişinin yaralandığı baskınının, film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

25 Haziran günü Devrim G.'nin İstanbul Şişli'deki iş merkezinin önünde film sahnelerini aratmayan silahlı kavga yaşandı.

Tartıştığı kişiler tarafından silahla ateş edilen Devrim G., kasığından yaralandı.

Devrim G. kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

BASKIN YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadesi alınan Devrim G., husumetli olduğu Cihan Ç. ve Ferdi Ç. ile kendisini silahla vuran kimliğini bilmediği kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

Arnavutköy'de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar ViDEO

ARALARINDA ÇATIŞMA YAŞANMIŞ

Soruşturma kapsamında arşiv taraması yapan polis ekipleri, Devrim G.'nin grubu ile Arnavutköy'de oto tamirciliği yapan Cihan Ç. ve Ferdi Ç.'nin grubu arasında husumetin bulunduğunu ortaya çıkardı.

HUSUMETLİLER, BASKIN ÜZERİNE ÇATIŞTI

İki grup arasında Arnavutköy'deki oto tamircide 1 Aralık 2020 tarihinde, 4 kişinin yaralandığı çatışma yaşandığı tespit edildi. Devrim G. grubunun, oto tamircisine uzun namlulu silahlarla baskını yapan taraf olduğu ve yapılan baskın üzerine iki grup arasında çatışma yaşandığı anlaşıldı.

ÇATIŞMANIN FİLMLERİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arnavutköy'deki oto tamirciye Devrim G. grubunun uzun namlulu silahlarla yaptığı baskın ve içeride yaşanan çatışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TABANCALAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Görüntülerde, Devrim G.'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik grubun oto tamircisine geldikleri, içeridekilerle aralarında bir süre tartışma yaşandığı ve bir grubun uzun namlulu silah, diğer tarafın tabancayla ateş etiği görülüyor.

TEKMELER SAVURARAK ÇIKTILAR

Vurularak yere düşen kişinin başına ve vücuduna tekmeler savuran saldırgan gruptakilerin bir süre sonra oto tamirciden çıkarak, gittikleri kameraya yansıyor. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan köpeğin sağa sola koşturduğu yer alıyor.













