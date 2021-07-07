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    Arnavutköy'de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar

    Uzun namlulu silahlarla oto tamircisine yapılan ve 4 kişinin yaralandığı baskınının, film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 09:41
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    Arnavutköy'de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar

    25 Haziran günü Devrim G.'nin İstanbul Şişli'deki iş merkezinin önünde film sahnelerini aratmayan silahlı kavga yaşandı.

    Tartıştığı kişiler tarafından silahla ateş edilen Devrim G., kasığından yaralandı.

    Devrim G. kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

    BASKIN YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    İfadesi alınan Devrim G., husumetli olduğu Cihan Ç. ve Ferdi Ç. ile kendisini silahla vuran kimliğini bilmediği kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

    Arnavutköy'de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar ViDEO

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #1

    ARALARINDA ÇATIŞMA YAŞANMIŞ

    Soruşturma kapsamında arşiv taraması yapan polis ekipleri, Devrim G.'nin grubu ile Arnavutköy'de oto tamirciliği yapan Cihan Ç. ve Ferdi Ç.'nin grubu arasında husumetin bulunduğunu ortaya çıkardı.

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #2

    HUSUMETLİLER, BASKIN ÜZERİNE ÇATIŞTI

    İki grup arasında Arnavutköy'deki oto tamircide 1 Aralık 2020 tarihinde, 4 kişinin yaralandığı çatışma yaşandığı tespit edildi. Devrim G. grubunun, oto tamircisine uzun namlulu silahlarla baskını yapan taraf olduğu ve yapılan baskın üzerine iki grup arasında çatışma yaşandığı anlaşıldı.

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #3

    ÇATIŞMANIN FİLMLERİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Arnavutköy'deki oto tamirciye Devrim G. grubunun uzun namlulu silahlarla yaptığı baskın ve içeride yaşanan çatışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #4

    TABANCALAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

    Görüntülerde, Devrim G.'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik grubun oto tamircisine geldikleri, içeridekilerle aralarında bir süre tartışma yaşandığı ve bir grubun uzun namlulu silah, diğer tarafın tabancayla ateş etiği görülüyor.

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #5

    TEKMELER SAVURARAK ÇIKTILAR

    Vurularak yere düşen kişinin başına ve vücuduna tekmeler savuran saldırgan gruptakilerin bir süre sonra oto tamirciden çıkarak, gittikleri kameraya yansıyor. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan köpeğin sağa sola koşturduğu yer alıyor.

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #6

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #7

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #8

    Arnavutköy de oto tamirciye uzun namlulu silahlarla baskın yaptılar #9

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