Sabah arızalanan iki İETT otobüsü nedeniyle trafik durdu. Beklemek istemeyen araç sürücüleri, otobüslerin arasından geçmeye çalıştı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden Yenibosna seferine çıkan 2 İETT otobüsünde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Çevre yolunun bağlantı noktasında olan viyadükte arızalanan otobüsler nedeniyle, trafik durdu. Araç sürücüleri saatlerce İETT otobüslerinin onarılmasını bekledi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Beklemek istemeyen sürücüler ise İETT otobüslerinin arasından zikzak yaparak geçmeye çalıştı. Trafikte yaşanan anlar drone ile görüntülendi.

Arnavutköy’de otobüsler arızalandı, trafik durdu VİDEO



“OTOBÜSLER İKİ TARAFI DA TIKAMIŞLAR”

Uzun süre trafikte bekleyen araç sürücüsü Zafer Yakacı, “Biz yarım saattir bekliyoruz. Arızalanmış otobüsler iki tarafı da tıkamışlar. İleri geri de alamıyorlar alsalar geçebileceğiz.” dedi.