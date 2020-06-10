Arnavutköy'de otomobil devrildi: 1 ölü 2 ağır yaralı

Yoldan çıkarak ormanlık alana devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Selahi Demirtaş yönetimindeki 42 EG 103 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Kazada, sürücü Demirtaş (37) ile yanında bulunan Tunahan Demirtaş (11) ve Murat Soydan (17) otomobilin camından fırlayarak ormanlık alana savruldu.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan Selahi Demirtaş, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Murat Soydan ile Tunahan Demirtaş ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Selahi Demirtaş hayatını kaybetti.

YARALI ARADILAR

Hastaneye sevk edildikleri sırada yaralılardan birinin otomobilde 4 kişinin olduğunu söylemesi üzerine görevliler ve vatandaşlar olay yerinde yaralı aradı.

Fenerlerle ormanda yaklaşık ayrım saat arama yapan ekipler hiçbir ize rastlamadı. Kazayı duyarak olay yerine gelen kayınları otomobilde 3 kişinin olduğunu söyleyince gerçek anlaşıldı.